Cina | Deep Sea No 1 registra produzione record di petrolio gas

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Pechino, 14 ott – (Xinhua) – Il primo giacimento di gas in acque ultra-profonde sviluppato e costruito in modo indipendente dalla, lo Shenhai Yihao, noto anche comeSea No.1, ad oggi hato unacomplessiva di gas naturale di oltre 9 miliardi di metri cubi, con unadisuperiore a 900.000 metri cubi. Lo Shenhai Yihao e’ il giacimento di gas piu’ profondo del suo genere ined e’ entrato in funzione il 25 giugno 2021. La China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ha dichiarato che, una volta che il suo progetto di fase II, che mira a potenziare il giacimento, sara’ pienamente operativo, ilSea No.1 dovrebbe aumentare il suo picco diannuale da 3 a 4,5 miliardi di metri cubi. A quel punto, il giacimento sara’ un’importante fonte di gas per la sicurezza energetica del Paese.