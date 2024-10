“Chi sono quei due nel letto”. Scandalo al Grande Fratello, è stata lei a raggiungerlo di notte (Di lunedì 14 ottobre 2024) La vicenda tra Shaila Gatta e Javier Martinez continua a catturare l’attenzione al Grande Fratello, rendendoli i veri protagonisti di questa edizione. La loro storia, oscillante tra momenti intensi e dinamiche confuse, ha suscitato interesse, ma anche dubbi da parte del pubblico, che comincia a sospettare della sincerità di Shaila. Sembra infatti che l’ex velina di Striscia la Notizia non sia del tutto chiara riguardo ai suoi sentimenti verso il pallavolista argentino. Una delle notti recenti ha visto Shaila prendere un’iniziativa che ha lasciato i fan perplessi: si è avvicinata a Javier, abbracciandolo nel letto, un gesto che ha seguito i consigli ricevuti dalle altre inquiline del reality. Questo cambiamento di rotta ha colpito i telespettatori, visto che il giorno prima Shaila aveva dichiarato di voler mettere fine a qualsiasi possibilità di una relazione con lui. Tuttivip.it - “Chi sono quei due nel letto”. Scandalo al Grande Fratello, è stata lei a raggiungerlo di notte Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La vicenda tra Shaila Gatta e Javier Martinez continua a catturare l’attenzione al, rendendoli i veri protagonisti di questa edizione. La loro storia, oscillante tra momenti intensi e dinamiche confuse, ha suscitato interesse, ma anche dubbi da parte del pubblico, che comincia a sospettare della sincerità di Shaila. Sembra infatti che l’ex velina di Striscia la Notizia non sia del tutto chiara riguardo ai suoi sentimenti verso il pallavolista argentino. Una delle notti recenti ha visto Shaila prendere un’iniziativa che ha lasciato i fan perplessi: si è avvicinata a Javier, abbracciandolo nel, un gesto che ha seguito i consigli ricevuti dalle altre inquiline del reality. Questo cambiamento di rotta ha colpito i telespettatori, visto che il giorno prima Shaila aveva dichiarato di voler mettere fine a qualsiasi possibilità di una relazione con lui.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Non possono averlo detto davvero”. Grande Fratello - sfuriata contro Giglio e Yulia - Che pochezza #GrandeFratello— Lareginadelleciambelle (@Ziamichelaaa) October 14, 2024 Il pubblico ha contestato questa credenza popolare, infatti la paura dei gatti neri appartiene addirittura al tempo del Medioevo, quando i cavalli avevano paura degli occhi gialli dei felini durante la notte. Grande Fratello, la concorrente dovrà uscire: tra qualche ora l’annuncio di Signorini Grande ... (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - Shaila confessa : “Javier era duro come...” e Michael decide di cambiare letto - L'ex velina ha successivamente raccontato ad alcuni coinquilini le sue sensazioni riguardo al contatto ravvicinato con il pallavolista di origini argentine, svelando dettagli che non sono passati inosservati. I giorni nella Casa del Grande Fratello continuano a passare, e le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più intense. (Movieplayer.it)

Grande Fratello : Shaila Gatta tra coccole e incertezze con Javier Martinez - . it. Durante la notte di sabato al Grande Fratello, Shaila Gatta si è avvicinata a Javier Martinez per un momento di tenerezza. I due sono stati abbracciati, scambiandosi coccole, anche se Javier sembrava un po’ a disagio, forse per la vicinanza improvvisa e i cambiamenti repentini di Shaila negli ultimi giorni. (Dailynews24.it)