Barazzutti | Alcaraz è oggettivamente più completo di Sinner e ha due anni in meno

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Corradointervistato da Libero commenta l’annata di. L’italiano ieri ha conquistato il Masters 1000 di Shanghai battendo in finale Djokovic 7-6, 6-3. Per, però,è ancora un gradino sopra l’italiano.non finisce più di stupire, vero? «Sì. E non solo per i grandi risultati che sta ottenendo, due Slam e tre 1000 vinti nel 2024 lo testimoniano, ma anche per i miglioramenti».: «, se in giornata, ha ancora qualcosina di più di» Ieri ha superato Djokovic che ha detto di rivedersi in: anche lei ha l’impressione che Jk stia per diventare il nuovo Nole? «Decisamente sì. Sono due campioni che hanno molte caratteristiche in comune: amano colpire da fondo campo, muovono il gioco e lo comandano e non amano particolarmente scendere a rete».