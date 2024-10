ATP Stoccolma, Matteo Berrettini convince e prevale su Luciano Darderi nel derby all’esordio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Matteo Berrettini comincia con il piede giusto nell’ATP 250 di Stoccolma (Svezia) sul veloce indoor. Un successo convincente per il tennista romano che ha sconfitto nel derby Luciano Darderi con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e un quarto: al secondo turno troverà Dominic Stricker. A sorpresa è Darderi a partire meglio: in avvio di match spesso lo scambio si allunga ed emergono le qualità del tennista italo-argentino nel muovere la palla e sfruttare le difficoltà di spostamento di Berrettini, riuscendo a comandare con il dritto. Il romano cede quindi il servizio sul 2-2 con un dritto in chop che si ferma in rete, ma l’ex numero 6 del mondo reagisce immediatamente: Luciano sbaglia troppo e ha fretta a inizio palleggio e rimette quindi tutto in discussione. Oasport.it - ATP Stoccolma, Matteo Berrettini convince e prevale su Luciano Darderi nel derby all’esordio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)comincia con il piede giusto nell’ATP 250 di(Svezia) sul veloce indoor. Un successonte per il tennista romano che ha sconfitto nelcon il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e un quarto: al secondo turno troverà Dominic Stricker. A sorpresa èa partire meglio: in avvio di match spesso lo scambio si allunga ed emergono le qualità del tennista italo-argentino nel muovere la palla e sfruttare le difficoltà di spostamento di, riuscendo a comandare con il dritto. Il romano cede quindi il servizio sul 2-2 con un dritto in chop che si ferma in rete, ma l’ex numero 6 del mondo reagisce immediatamente:sbaglia troppo e ha fretta a inizio palleggio e rimette quindi tutto in discussione.

