Artrosi del ginocchio ne soffrono 4 milioni di italiani

MILANO - Si calcola che in Italia soffrono di Artrosi circa quattro milioni di persone, soprattutto dopo i sessant'anni. L'infiammazione che provoca l'Artrosi è dovuta a lesioni della cartilagine articolare. Nel caso del ginocchio, lo strato di cartilagine impedisce lo sfregamento tra femore, tibia

