Allarme in strada a Torino San Donato: uomo si arrampica su una gru a 20 metri di altezza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un uomo si è arrampicato su una gru, a una ventina di metri di altezza, all'alba di oggi, lunedì 14 ottobre 2024, in via Vidua a Torino. Si tratta di uno straniero che sta anche facendo alcune pericolosissime acrobazie e inveisce contro le forze dell'ordine. Al momento non sono chiare le ragioni

Uomo investito a Torino - ritardi - L'investimento mortale di una persona tra le stazioni torinesi di Porta Susa e Stura, avvenuto intorno alle 11 di sabato mattina, ha causato ritardi ai treni dell'alta velocità tra Torino e Milano. In particolare, sono segnalati 110 minuti di ritardo per il teno Italo 9935 in arrivo da Torino e... (Milanotoday.it)

Incidente nella zona della stazione di Torino Stura : morto un uomo - Incidente alla stazione di Torino Stura dove è morto un uomo nella mattinata di sabato 12 ottobre intorno alle 11. La vittima è stata investita da un treno in corsa lungo il binario 4. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia ferroviaria. Circolazione sospesa tra Torino... (Torinotoday.it)

Incidente a Torino San Paolo : tram urta un uomo - linea limitata - Un tram della linea 15 che viaggiava in direzione del capolinea di borgata Lesna ha urtato un pedone, facendolo cadere a terra, nella prima mattinata di oggi, martedì 8 ottobre 2024, all'incrocio tra via Monginevro e via Genola a Torino. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale... (Torinotoday.it)