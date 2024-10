Alla rassegna dedicata al food Orogel accende i riflettori sui vantaggi e sulle tecnologie della surgelazione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Fra i protagonisti di C’è+Gusto, la rassegna dedicata al mondo food e alle eccellenze del made in Italy svoltasi il 12 e 13 ottobre a Bologna, non poteva mancare Orogel, lo specialista delle verdure fresche surgelate. Al centro della due giorni incentrata sui grandi ingredienti e i grandi maestri Cesenatoday.it - Alla rassegna dedicata al food Orogel accende i riflettori sui vantaggi e sulle tecnologie della surgelazione Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Fra i protagonisti di C’è+Gusto, laal mondoe alle eccellenze del made in Italy svoltasi il 12 e 13 ottobre a Bologna, non poteva mancare, lo specialista delle verdure fresche surgelate. Al centrodue giorni incentrata sui grandi ingredienti e i grandi maestri

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tra modern classical ed elettronica : a Bari torna Time Zones - la rassegna musicale dedicata ai 'suoni non convenzionali' - Torna a Bari “Time Zones”, la storica rassegna dedicata ai suoni non convenzionali giunta quest’anno alla 39^ edizione. Il programma della manifestazione è stato presentato questa mattina a Palazzo di Città, alla presenza dell’assessora alle Culture del Comune di Bari Paola Romano e del direttore. (Baritoday.it)

Aperte le iscrizioni a “Self” la rassegna dedicata all'empowerment femminile - LECCE - Arriva a Lecce la prima edizione di “Self”, la rassegna dedicata all'empowerment femminile, organizzata da Hora Aps in collaborazione con il Museo Castromediano di Lecce. “Le attività sono promosse dal consiglio regionale della Puglia nell’ambito dell’avviso “Futura. La Puglia per la... (Lecceprima.it)

Al via la rassegna di libri e arte dedicata ad Antonio Del Monaco - La nuova rassegna di Libri e Arte "Ultimo Ballo in Maschera", ideata e diretta dal maestro Michele Letizia, con la quarta edizione cambia veste con la dedica all’onorevole Antonio Del Monaco, prematuramente scomparso. Per l’evento inaugurale della nuova rassegna, la kermesse avrà come tematiche... (Casertanews.it)