Trump attacca Harris sull’immigrazione in un comizio in California

L'ex presidente americano Donald Trump attacca la vicepresidente Kamala Harris sull'immigrazione in un comizio in California. "Non le lasceremo distruggere il nostro Paese", ha detto Trump. Trump attacca Harris sull'immigrazione Continua la retorica anti-immigrazione dell'ex presidente americano Donald Trump. In un comizio in California, Stato natale della vicepresidente Kamala Harris, Trump ha attaccato duramente Harris

