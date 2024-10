Tajani: “Abbiamo scoperto 5 Hezbollah con passaporto italiano” (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Abbiamo addirittura scoperto cinque Hezbollah che erano riusciti ad avere il passaporto italiano. Ora stiamo revocando la cittadinanza perché essere italiani è una cosa seria”. A farlo sapere è il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Conferenza nazionale degli Enti locali di Forza Italia, in corso a Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – "addiritturacinqueche erano riusciti ad avere il. Ora stiamo revocando la cittadinanza perché essere italiani è una cosa seria”. A farlo sapere è il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio, a margine della Conferenza nazionale degli Enti locali di Forza Italia, in corso a

