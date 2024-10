Sul cellulare arriva la "bolla fluttuante": ecco come funziona e a cosa serve (Di domenica 13 ottobre 2024) "Bubble Anything" può consentire all'utente di gestire più applicazioni e attività in contemporanea con semplicità Ilgiornale.it - Sul cellulare arriva la "bolla fluttuante": ecco come funziona e a cosa serve Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "Bubble Anything" può consentire all'utente di gestire più applicazioni e attività in contemporanea con semplicità

Giovani e smartphone - il primo cellulare arriva a 11 anni : “Perché a quell’età ce l’hanno tutti”. Gli esperti : “Ma sarebbe meglio regalarlo a 14” - Sono stati interpellati su questo aspetto anche i ragazzi: l’età “giusta” sarebbe 11 anni per il 30,6% degli alunni, 12 anni per il 19,2%, 10 anni per il 13,4% e 13 anni per un altro 7,8%. Milano, 23 settembre 2024 – ?Il primo smartphone viene concesso spesso a 11 anni (nel 52,7% dei casi) anche se le famiglie stesse concordano sul fatto che sarebbe meglio attendere i 14 anni. (Ilgiorno.it)

A Torino la multa adesso arriva sul cellulare : al via la sperimentazione dell'avviso digitale - A partire da domani - giovedì 12 settembre 2024 - le multe a Torino arriveranno con una notifica sul cellulare. Non tutte però (almeno in questa prima fase). Poi ci saranno 3 giorni per pagare con il 30% di sconto. In cosa consiste la sperimetazione Come detto si tratta di una... (Torinotoday.it)

“Ha tentato di strangolarmi” - arrivano i poliziotti e il convivente la colpisce in testa con il cellulare - LECCE - Avrebbe tentato di strangolare la convivente, durante una lite dovuta a motivi di gelosia, e all’arrivo dei poliziotti, l’uomo che sembrava aver ripreso la calma, avrebbe colpito la malcapitata in testa con il cellullare provocandole una tumefazione. E’ questo l’episodio avvenuto due... (Lecceprima.it)