Studenti a lezione di Protezione civile per imparare le buone pratiche in caso di emergenza (Di domenica 13 ottobre 2024) Esercitazione di Protezione civile sabato mattina al palazzetto dello sport di Pisa. L'iniziativa ha coinvolto le associazioni di volontariato e anche alcuni Studenti della città , con l’obiettivo di testare l’attivazione del sito come area di ricovero e spiegare ai partecipanti i comportamenti da Pisatoday.it - Studenti a lezione di Protezione civile per imparare le buone pratiche in caso di emergenza Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Esercitazione disabato mattina al palazzetto dello sport di Pisa. L'iniziativa ha coinvolto le associazioni di volontariato e anche alcunidella città , con l’obiettivo di testare l’attivazione del sito come area di ricovero e spiegare ai partecipanti i comportamenti da

Settimana nazionale della protezione civile - a Vasto studenti in visita alla sede di via Conti Ricci - In occasione della settimana nazionale della protezione civile, si è svolta ieri, 11 ottobre, una visita guidata della sede comunale, intitolata all'ex sindaco Luciano Lapenna, in via Conti Ricci a Vasto. All’iniziativa hanno partecipato novanta alunni, delle classi quinte dei plessi... (Chietitoday.it)

Settimana nazionale della protezione civile : incontro formativo rivolto agli studenti a Fossacesia - Il Comune di Fossacesia ha partecipato alla sesta edizione della Settimana nazionale della protezione civile, in programma dal 6 al 13 ottobre, organizzando un incontro formativo dedicato agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di secondo grado. L’incontro ha avuto come tema... (Chietitoday.it)

Settimana della protezione civile. Riconoscimento a dodici studenti - Tra gli eventi organizzati durante la Settimana, spicca lo spettacolo teatrale “Il Racconto del Vajont“, ideato dall’Istituto Da Vinci Ripamonti, che andrà in scena mercoledì 9 ottobre al Teatro Nuovo di Rebbio. Sono previste due rappresentazioni mattutine riservate alle scuole e una replica serale aperta al pubblico alle 21. (Ilgiorno.it)