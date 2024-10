Sinner, oltre al danno la beffa: è successo di nuovo (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner, ormai è troppo tardi per rimediare. Era già successo ed è capitato ancora una volta: non era destino. 15 settembre 2022 e 11 ottobre 2024. Due date che gli amanti del tennis non dimenticheranno mai perché hanno sancito, prima l’una e poi l’altra, la fine di un’epoca straordinaria. Nel giro di poco più di due anni, infatti, il circuito maggiore ha perso due delle sue colonne più robuste, due titani dello sport che faremo a dimenticare. Jannik Sinner ha due grandi rimpianti (LaPresse) – Ilveggente.itIl primo a uscire di scena è stato Roger Federer, che ha salutato i tifosi partecipando all’edizione 2022 della Laver Cup. E qualche ora fa è andato in “pensione” anche Rafael Nadal, che si è arreso ai segnali che il suo corpo lanciava da tempo immemore e ha dunque deciso di appendere la racchetta al chiodo. Ilveggente.it - Sinner, oltre al danno la beffa: è successo di nuovo Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik, ormai è troppo tardi per rimediare. Era giàed è capitato ancora una volta: non era destino. 15 settembre 2022 e 11 ottobre 2024. Due date che gli amanti del tennis non dimenticheranno mai perché hanno sancito, prima l’una e poi l’altra, la fine di un’epoca straordinaria. Nel giro di poco più di due anni, infatti, il circuito maggiore ha perso due delle sue colonne più robuste, due titani dello sport che faremo a dimenticare. Jannikha due grandi rimpianti (LaPresse) – Ilveggente.itIl primo a uscire di scena è stato Roger Federer, che ha salutato i tifosi partecipando all’edizione 2022 della Laver Cup. E qualche ora fa è andato in “pensione” anche Rafael Nadal, che si è arreso ai segnali che il suo corpo lanciava da tempo immemore e ha dunque deciso di appendere la racchetta al chiodo.

