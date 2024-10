Sinner-Djokovic oggi, finale Atp Shanghai: quando giocano, orario e dove vederla in tv (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner giocherà oggi la finale del Masters 1000 di Shanghai. Il 23enne tennista azzurro affronterà il 37enne Novak Djokovic. Appuntamento alle 10.30 ora italiana in diretta tv e streaming per quello che sarà l'ottavo incrocio tra i due. In semifinale Sinner ha superato in due set Tomas Machac con il punteggio di L'articolo Sinner-Djokovic oggi, finale Atp Shanghai: quando giocano, orario e dove vederla in tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikgiocheràladel Masters 1000 di. Il 23enne tennista azzurro affronterà il 37enne Novak. Appuntamento alle 10.30 ora italiana in diretta tv e streaming per quello che sarà l'ottavo incrocio tra i due. In semiha superato in due set Tomas Machac con il punteggio di L'articoloAtpin tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner-Djokovic oggi - finale Atp Shanghai : quando giocano - orario e dove vederla in tv - In semifinale Sinner ha superato in due set Tomas Machac con il punteggio di […]. 30 ora italiana in diretta tv e streaming per quello che sarà l'ottavo incrocio tra i due. Il 23enne tennista azzurro affronterà il 37enne Novak Djokovic. (Adnkronos) – Jannik Sinner giocherà oggi la finale del Masters 1000 di Shanghai. (Periodicodaily.com)

Sinner a Shanghai punta il terzo ‘1000’ stagionale e ritrova Djokovic dopo quasi 9 mesi - Ciò che è cambiato, però, rispetto al recente passato, è un fisico che in questi mesi sembra accusare decisamente più problemi specialmente sulla lunga distanza ed è accaduto anche nell’ultimo match, con lo statunitense colpevole di non essere riuscito a portare la contesa al terzo set contro un avversario il cui livello era calato e non di poco, con tanto di medical time-out per ricevere un ... (Sportface.it)

Puppo si sbilancia su Sinner-Djokovic : “Italiano favorito - ma il serbo farà di tutto per vincere il titolo n.100” - Questa volta è lui che ha più spazio, può permettersi eventualmente anche di andare al terzo. Adesso l’italiano troverà l’avversario più tosto di questa settimana. Per me Djokovic farà di tutto per vincere il titolo n. “Sinner ha le soluzioni per battere Machac, soprattutto se sta bene fisicamente come a Shanghai. (Oasport.it)