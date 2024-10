Sport.quotidiano.net - Serie A2. Urania, fattore Gentile: "Ma è soltanto l’inizio»

(Di domenica 13 ottobre 2024) Non c’è solo Alessandro, ma c’è tanto Alessandronel primo posto che l’Milano ha conquistato dopo le prime tre giornate di campionato diA2. Il plus che ha infuso a livello tecnico e mentale l’ala del 1992 nel roster dei milanesi è decisamente innegabile, sta facendo la differenza e la squadra vola, imbattuta dopo tre gare. I Wildcats di coach Marco Cardani hanno vinto contro Fortitudo Bologna, Verona e Piacenza, oggi saranno alle 18 al Flaminio di Rimini per il big match di giornata, visto che si affrontano due formazioni imbattute. L’anno scorso inA a Scafati,si era ritagliato il ruolo di sesto uomo di lusso. Sono lontani i fasti di quando era un giovane capitano dell’Olimpia che vinceva gli scudetti e faceva la differenza in Eurolega, ma in magliaè tornato ad essere un leader riconosciuto in tutto e per tutto.