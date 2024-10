Rossi: “Per la lotta Scudetto, dico Napoli, Juve e Inter” (Di domenica 13 ottobre 2024) Conte è uno che si fa prendere i giocatori che vuole lui. L’Inter è la più forte, ma non è facile ripetersi” L’allenatore Delio Rossi, nel corso di un’Intervista al Quotidiano di Puglia, ha parlato su vari temi riguardanti il calcio italiano. Inevitabile un pensiero sulla lotta per il primato in Serie A, che quest’anno sembra più equilibrata rispetto alle stagioni precedenti: Per la lotta Scudetto “Per la lotta Scudetto, dico Napoli, Juve e Inter. Conte è uno che si fa prendere i giocatori che vuole lui. L’Inter è la più forte, ma non è facile ripetersi”. Rossi sulla Nazionale Rossi poi si è soffermato sulla Nazionale, reduce dal 2-2 contro il Belgio in Nations League e impegnata – sempre nella medesima competizione – domani sera contro Israele: “Ho una grande stima di Spalletti. Non possiamo nemmeno pensare di non andare ai Mondiali per la terza volta”. Terzotemponapoli.com - Rossi: “Per la lotta Scudetto, dico Napoli, Juve e Inter” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Conte è uno che si fa prendere i giocatori che vuole lui. L’è la più forte, ma non è facile ripetersi” L’allenatore Delio, nel corso di un’vista al Quotidiano di Puglia, ha parlato su vari temi riguardanti il calcio italiano. Inevitabile un pensiero sullaper il primato in Serie A, che quest’anno sembra più equilibrata rispetto alle stagioni precedenti: Per la“Per la. Conte è uno che si fa prendere i giocatori che vuole lui. L’è la più forte, ma non è facile ripetersi”.sulla Nazionalepoi si è soffermato sulla Nazionale, reduce dal 2-2 contro il Belgio in Nations League e impegnata – sempre nella medesima competizione – domani sera contro Israele: “Ho una grande stima di Spalletti. Non possiamo nemmeno pensare di non andare ai Mondiali per la terza volta”.

