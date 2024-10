Ilnapolista.it - Rita Rusic: «Weinstein per “La vita è bella” (di Benigni) è stato importante nella corsa all’Oscar»

(Di domenica 13 ottobre 2024)intervistata da Alessandro Ferrucci per il Fatto quotidiano. È sempre stata a suo agio in tutte le situazioni?Quasi sempre. Coraggiosa o incosciente?Ho studiato, soprattutto per sedermi ai tavoli della politica: leggevo, mi informavo in ogni modo e solo per ere le banalità; le banalità sono peggio delle stupidaggini: perdi credibilità. Intimorisce gli uomini? Credo di sì. Mio padre ripeteva: “I maschi avranno paura dei tuoi occhi”; secondo papà, per non perdere fascino, era fondamentale non comportarsi mai da innamorata. Teme di tornare povera?: È una sensazione costante che vive dentro la mia famiglia e che ho trasmesso pure ai miei figli; (seria) Vittoria non butta via nulla e se la riprendo replica con “non si sa mai, una volta abbiamo già perso tutto”; (pausa) sono 25 anni che provvedo a noi tre, so che la povertà dipende da me.