Raid dei ladri: auto forzate, una viene rubata (Di domenica 13 ottobre 2024) ladri nuovamente in azione a San Giacomo di Guastalla. Ieri notte ignoti hanno puntato alle auto in sosta, riuscendo pure a rubarne una, che era parcheggiata in un’area privata, sotto la tettoia annessa all’abitazione dei proprietari, dopo aver forzato la serratura di una portiera. Ma non si tratta dell’unica intrusione avvenuta ad opera dei soliti ignoti. Verso le 22 è stato segnalato un movimento sospetto dopo che in via Adornini è scattato un allarme. Il proprietario è uscito per verificare cosa stesse succedendo: non ha trovato nessuno, ma sul terreno c’erano delle impronte sospette. Del furto della vettura, una Fiat Cinquecento L, ci si è accorti ieri mattina. I proprietari hanno notato che la vettura non era più sotto il portico, dove era stata lasciata in sosta la sera prima. Ilrestodelcarlino.it - Raid dei ladri: auto forzate, una viene rubata Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024)nuovamente in azione a San Giacomo di Guastalla. Ieri notte ignoti hanno puntato allein sosta, riuscendo pure a rubarne una, che era parcheggiata in un’area privata, sotto la tettoia annessa all’abitazione dei proprietari, dopo aver forzato la serratura di una portiera. Ma non si tratta dell’unica intrusione avvenuta ad opera dei soliti ignoti. Verso le 22 è stato segnalato un movimento sospetto dopo che in via Adornini è scattato un allarme. Il proprietario è uscito per verificare cosa stesse succedendo: non ha trovato nessuno, ma sul terreno c’erano delle impronte sospette. Del furto della vettura, una Fiat Cinquecento L, ci si è accorti ieri mattina. I proprietari hanno notato che la vettura non era più sotto il portico, dove era stata lasciata in sosta la sera prima.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La notte è dei vandali. Altro raid in una via : danni alle auto in sosta - "Non hanno rubato nulla semplicemente perché non c’era niente da rubare – continua –. "Qualcuno ha mandato in frantumi il vetro del finestrino a lato del conducente – spiega –. Alle persone colpite non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia e, per coloro che sono assicurati, auspicare in un risarcimento. (Ilgiorno.it)

Condomini fermano ladra. Si era finta una turista. Raid sulle auto - nuovi colpi - I residenti non ci sono cascati e hanno chiamato il 112; poco dopo è arrivata la polizia che esaminando il contenuto borsa, ci ha messo poco a capire che fosse il bottino di un furto appena compiuto: due tablet, un Ipad, vestiti di marca e perfino quattro libri. Così è stata arrestata e se le sue responsabilità fossero accertate, potrebbe finire in carcere. (Lanazione.it)

Finestrini delle auto in frantumi - ancora un raid in piazzale Vittorio Veneto -  Di nuovo è successo nel famigerato parcheggio residenti lato centro, che però è permanentemente e indebitamente occupato da molte macchine di turisti, attratti qui dai parcheggiatori abusivi che li invitano a posteggiare in questo spazio come denunciato in un servizio de La Nazione di due giorni fa. (Lanazione.it)