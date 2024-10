Quei progetti ’figli di nessuno’. Scaricati anche da Muzzarelli. Via al percorso partecipativo (Di domenica 13 ottobre 2024) "I 19 progetti? La maggior parte avevo già deciso io di bocciarli", quasi un sussurro quello dell’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli nell’intervista di giovedì, che però ha fatto sobbalzare parecchi in Comune. Ma come? Il respingimento di quelle proposte da parte della giunta di Massimo Mezzetti non rappresentava l’alba di una nuova era dell’urbanistica sostenibile dopo anni anni di foga cementificatoria? Il fatto è che l’ex sindaco ha inteso proprio smontare questa narrazione, ha voluto annacquare la valenza politica del pollice verso a Quei piani facendo capire che non è che da un parte c’è san Francesco e dall’altro il lupo cattivo. Quei 19 progetti sono stati presentati all’ultimo momento, ad aprile, poco prima delle elezioni, a Consiglio comunale chiuso praticamente. E questa indubbiamente è stata una forzatura. Ilrestodelcarlino.it - Quei progetti ’figli di nessuno’. Scaricati anche da Muzzarelli. Via al percorso partecipativo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "I 19? La maggior parte avevo già deciso io di bocciarli", quasi un sussurro quello dell’ex sindaco Gian Carlonell’intervista di giovedì, che però ha fatto sobbalzare parecchi in Comune. Ma come? Il respingimento di quelle proposte da parte della giunta di Massimo Mezzetti non rappresentava l’alba di una nuova era dell’urbanistica sostenibile dopo anni anni di foga cementificatoria? Il fatto è che l’ex sindaco ha inteso proprio smontare questa narrazione, ha voluto annacquare la valenza politica del pollice verso apiani facendo capire che non è che da un parte c’è san Francesco e dall’altro il lupo cattivo.19sono stati presentati all’ultimo momento, ad aprile, poco prima delle elezioni, a Consiglio comunale chiuso praticamente. E questa indubbiamente è stata una forzatura.

