Quando il cinema si fa posia e viceversa

Spigolature intorno al vampiro, alla diva e al clown ispirate da un libro di Riccardo Donati di Carlo Di Stanislao Nessun libro non merita di essere letto, ma solo alcuni vanno letti e riletti. Francis Bacon I libri, quelli veri, nascondono la verità dietro le parole, per questo vanno letti e riletti, per macerare il testo, frantumare le parole e far emergere la verità. Uno di questi libri, uscito due anni fa, è Il vampiro, la diva, il clown. Incarnazioni poetiche di spettri cinematografici di Riccardo Donati, edito da Quodlibet. Indaga i rapporti tra cinema e poesia da un'angolazione molto particolare e prende in esame tre immagini simboliche tra le più significative per l'immaginario collettivo moderno, e costruisce un percorso ideale tra poesie e poeti.

