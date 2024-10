Ilgiorno.it - Pieve Fissiraga, auto esce di strada e si ribalta in un fossato: conducente ferito

(Di domenica 13 ottobre 2024)(Lodi), 13 ottobre 2024 –dicon l'e precipita in una scarpata. Rovinoso incidente per un uomo, la mattina del 13 ottobre 2024. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, alle 8, ilviaggiava sullastatale 235, che collega Lodi a Pavia. A un tratto , per motivi sconosciuti, raggiunto il chilometro 26+450, che corrisponde al Comune di, si è verificato l'incidentele. Schianto che ha coinvolto solo unavettura. Il mezzo uscito di, per poirsi neladiacente alla carreggiata. I vigili del fuoco del Comando di Lodi sono intervenuti con l'pompa e hanno collaborato con il personale sanitario per l’assistenza alla persona coinvolta. Infine sono state messe in sicurezza la vettura e il luogo dell’incidente.