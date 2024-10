Piacenza-Prato 4-0: tripletta di Recino (Di domenica 13 ottobre 2024) Sesta giornata del campionato di serie D, allo stadio Garilli il Piacenza del neo tecnico Parlato ospita il Prato. Qui cronaca e tabellino del match. Europa.today.it - Piacenza-Prato 4-0: tripletta di Recino Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Sesta giornata del campionato di serie D, allo stadio Garilli ildel neo tecnico Parlato ospita il. Qui cronaca e tabellino del match.

Prato travolto a Piacenza : 4-0 e terzo ko consecutivo - All. Stesso esito al 42' per la splendida conclusione al volo di Marigosu sul sviluppi di un corner. Ridolfi non attende più e opera i primi cambi, inserendo Moreo, Magazzù e Moussaid. Arbitro: Gabriele Sciolti della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Abibakr Darwish e Federico Mucciante di Milano. (Sport.quotidiano.net)

Prato - che trasferta a Piacenza. C’è Parlato in panchina e i biancorossi vogliono il rilancio - Un bottino che per il momento vale la 12esima posizione in classifica alla pari del Fiorenzuola. Domenica, allo stadio Leonardo Garilli, si affrontano (dalle 15) due squadre in difficoltà come Piacenza e Prato. Insomma, un condottiero navigato, su cui il Piacenza ha deciso di puntare per rilanciarsi in chiave playoff. (Lanazione.it)

Vivi Piacenza-Prato da bordo campo col biglietto "Walk around" - Il Piacenza Calcio ha comunica che per la partita Piacenza-Prato di domenica 13 ottobre 2024 con inizio alle ore 15:00, valevole per la sesta giornata di andata del campionato di serie D 2024/2025, in tribuna centrale sarà possibile acquistare il biglietto denominato “waalk around”. Il biglietto. . (Ilpiacenza.it)