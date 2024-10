Calciomercato.it - Milan, Tomori e Abraham come Theo e Leao: scoppia un altro caso

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) La sconfitta di Firenze ha riacuito i malumori in casa: Fonseca chiama a rapporto due suoi calciatori Dopo le vittorie con Inter e Lecce sembrava essere tornato il sereno in casa, e invece c’è ancora una situazione spinosa da gestire per Paulo Fonseca. Paulo Fonseca (LaPresse) – calciomercato.itLa sosta del campionato può essere utile per ricaricare le batterie in casa. La sconfitta di Firenze, con l’espulsione diHernandez e il ‘’ dei rigoristi hanno riacuito i malumori in casa rossonera. Malumori che Paulo Fonseca aveva spazzato via inanellando tre vittorie consecutive in campionato e – soprattutto – battendo l’Inter nel derby dio.