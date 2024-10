Lo showrunner di Chicago PD fornisce aggiornamenti promettenti sulle probabilità di un crossover “One Chicago” (Di domenica 13 ottobre 2024) Negli ultimi anni, i fan di One Chicago non hanno desiderato altro che vedere la NBC organizzare ancora una volta un evento crossover in tre parti tra Chicago Med, Chicago Fire e Chicago PD. Gli eventi crossover dello show sono sempre stati i preferiti dai fan, ma è da qualche anno che i cast dei tre show di One Chicago non si riuniscono per un vero evento crossover con una trama che attraversa i nuovi episodi delle serie di successo. I fan continuano a desiderare di vedere i cast riunirsi per un vero evento crossover e sembra che siano in corso delle conversazioni per realizzarne uno anche in questa stagione! “Ci sono sempre delle trattative”, ha detto lo showrunner di Chicago PD a TVLine quando gli è stato chiesto della possibilità di un evento crossover in questa stagione. “Si tratterà solo di capire se tutto si allineerà e funzionerà. Ma sì, speriamo”. Nerdpool.it - Lo showrunner di Chicago PD fornisce aggiornamenti promettenti sulle probabilità di un crossover “One Chicago” Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Negli ultimi anni, i fan di Onenon hanno desiderato altro che vedere la NBC organizzare ancora una volta un eventoin tre parti traMed,Fire ePD. Gli eventidello show sono sempre stati i preferiti dai fan, ma è da qualche anno che i cast dei tre show di Onenon si riuniscono per un vero eventocon una trama che attraversa i nuovi episodi delle serie di successo. I fan continuano a desiderare di vedere i cast riunirsi per un vero eventoe sembra che siano in corso delle conversazioni per realizzarne uno anche in questa stagione! “Ci sono sempre delle trattative”, ha detto lodiPD a TVLine quando gli è stato chiesto della possibilità di un eventoin questa stagione. “Si tratterà solo di capire se tutto si allineerà e funzionerà. Ma sì, speriamo”.

