Lo sciopero dei treni che oggi ha paralizzato l'Italia: quando finirà e perché è stato indetto (Di domenica 13 ottobre 2024) Le sigle sindacali autonome Cub Trasporti e Sgb avevano proclamato per oggi uno sciopero nazionale dei treni. La scritta luminosa "Cancellato" ha campeggiato praticamente ovunque oggi nelle stazioni ferroviarie italiane. treni soppressi, programmati e riprogrammati all'infinito. Viaggiatori seduti ovunque, sui sedili disponibili o per terra, file interminabili ai box di trenitalia e Italo. Lo sciopero dei treni che oggi ha paralizzato l'Italia (ANSA FOTO) – Notizie.comLe sigle autonome Cub Trasporti e Sgb avevano convocato per oggi lo sciopero nazionale dei treni che potrebbe raggiungere un'adesione di oltre il 70%. Solo nella stazione centrale di Milano già da questa mattina erano stati cancellati 21 treni per lo sciopero del personale del gruppo Fs, Trenord e Italo. È saltato un collegamento su tre di quelli previsti nel capoluogo lombardo tra le 7 e le 8.30 del mattino.

Oggi l’ultima giornata di sciopero dei treni : disagi fino alle 21 - orari garantiti Trenitalia e Italo - Allo sciopero sta aderendo il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. La protesta è stata indetta dai sindacati Cub Trasporti e Sgb nell'ambito delle complesse trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale e per richiedere l’adozione di misure più efficaci a tutela della sicurezza sul lavoro. (Fanpage.it)

Sciopero treni oggi e domani - in Emilia Romagna possibili disagi e ritardi - Per i treni in Emilia Romagna “sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle ore 21 dei giorni feriali”. Bologna, 12 ottobre 2024 – Anche in Emilia Romagna potrebbero esserci ripercussioni e disagi a causa dello sciopero nazionale dei treni che scatterà dalle 21 di stasera, sabato 12 ottobre 2024, e si concluderà alle 21 ... (Ilrestodelcarlino.it)

Sciopero dei treni - inizia un week end da incubo : da oggi 24 ore di disagi - Sciopero dei treni dalle 21 di sabato 12 ottobre alle 20.59 di domenica 13 ottobre 2024. Per chi si mette in viaggio sarà un week end difficile. Inizierà questa sera alle 21 l'agitazione del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Lo sciopero è su scala nazionale ed è... (Messinatoday.it)