Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 7-6, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’italiano si aggiudica il tie-break per 7-4

(Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.38 Anon è bastato vincere il 74% dei punti con la prima e addirittura l’82% con la seconda perrsi il primo set. 11.38 13 vincenti e 10 errori gratuiti pernel primo set, 8-7 il computo per il serbo. 7-4 Battuta pesante esterna, larga la risposta disiil primo set in 56 minuti. 6-4 Risposta aggressiva e profonda dimette in rete il rovescio. Seconda di servizio per. 6-3 Battuta incisiva al centro, passante di rovescio die il serbo mette in rete una volée di rovescio che sembrava semplice. Errore gravissimo. 5-3prende l’iniziativa, scende a rete e chiude con una delicata volée di diritto. Contro di lui non è mai finita. Seconda di servizio. 5-2 Scambio durissimo.resiste ed è lungo il diritto di