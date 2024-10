Ilgiorno.it - Lario in discesa. Battelli fermi causa detriti

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo il picco toccato nella mattinata di venerdì, quando il livello delle acque era salito a 127,8 centimetri sopra lo zero idrometrico, otto centimetri oltre la soglia di esondazione in piazza Cavour, sta lentamente rientrando l’allarme a Como. Ieri sera il livello era sceso a 121,6 centimetri sopra lo zero idrometrico, grazie al deflusso garantito dall’apertura delle chiuse alla diga di Olginate, che ha permesso di compensare la portata delle acque in ingresso. A fronte di 421 metri cubi al secondo in ingresso il deflusso era di 555 metri cubi al secondo. Di questo passo nella mattinata di oggi ildovrebbe rientrare entro i limiti anche in piazza Cavour dove però continueranno a rimanere montate le paratie mobili messe in opera nei giorni scorsi.