Biccy.it - Ilan e TrigNO, pace ad Amici e bigliettino anonimo: “È un patato buono e sensibile”

(Di domenica 13 ottobre 2024)dihanno fattoe nel quotidiano andato in onda oggi, durante il gioco dei palloncini, è stato letto unche il figlio di Muccino ha scritto al compagno: “Impara a respirare e contare fino a dieci invece di fare sempre casini impulsivamente e soprattutto smettila di fare il bad boy che non sei. Ti ho sgamato: sei“. Il, inizialmente, ha mandato in confusioneche ha inizialmente creduto lo avesse scritto uno fra Senza Cri e Luk3. Ma niente di tutto ciò: l’artefice erache ha poi aggiunto “È un!“., la lite adqualche giorno fa hanno litigato ada causa dell’aria condizionata. I due dormono nella stessa cameretta e il primo ha acceso l’aria condizionata facendo ammalare il Damon Salvatore dei poveri.