Il Marsiglia continua a guardare alla Serie A: idea Arthur dalla Juventus per De Zerbi (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Marsiglia terzo in classifica in Ligue 1 non vuole perdere terreno: l`infortunio di Valentin Carboni, prelevato in estate dall`Inter, priva

In Ligue 1 continua a governare la pirateria : in 90mila su Telegram per guardare Lione-Marsiglia (Rmc Sport) - In Ligue 1 è lotta contro la pirateria, nonostante il calo del costo di abbonamenti Dazn Come riportato da Rmc Sport: Diversi account Telegram hanno radunato 80. Nonostante in Francia Dazn abbia calato i prezzi degli abbonamenti, ieri il match tra Lione e Marsiglia (terminato 3-2 per la squadra di De Zerbi) ha visto ancora una volta trionfare la pirateria. (Ilnapolista.it)

Il mirino di GabriGori è sui mille gol. Col Marsiglia continua a segnare - Fortissimo nei calci da fermo. Adesso è ad Alghero a giocare in prestito col club francese del Marsiglia la prestigiosa World Winners Cup: tripletta nella vittoria al debutto sui portoghesi del Viseu, doppietta nella seconda gara e ieri una rete. Ed è proprio in questa disciplina che il viareggino Gabriele Gori continua a stupire e a togliersi enormi soddisfazioni. (Sport.quotidiano.net)