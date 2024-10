Fiumicino celebra l’Europa intitolando il Piazzale della sede comunale all’Unione Europea

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)– Si è svolta sabato 12 ottobre 2024 la cerimonia ufficiale per l’intitolazione deldi fronte alladi, in occasione dell’anniversario del Premio Nobel per la Pace assegnato all’UE nel 2012. L’iniziativa, patrocinata dalla Commissione, ha visto la partecipazione di importanti autorità civili, militari e religiose, trasformando l’evento in un momento di riflessione sui valori di fraternità e unità tra le nazioni. Un simbolo di unione per la città Nella piazza, schierate le interforze dell’Esercito Italiano,Marina Militare, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri ePolizia di Stato,Guardia di Finanza. Presenti anche i rappresentanti delle Forze dell’Ordine locali, come i Vigili del Fuoco, la Polizia Penitenziaria, polizia locale, in un omaggio corale al simbolo europeo.