Eppure ci sarebbe tanto lavoro

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Incentivi statali per assumere i ragazzi e corsi per imparare il mestiere". Sono le proposte di Alberto Lucarelli, titolare di Termoidraulica Lucarelli a San Ginesio, che ha iniziato a fare l’idraulico all’età di 14 anni. Quarant’anni fa. "Il nostro mestiere si sta perdendo, ed è un peccato perché c’è, tanta richiesta con la ricostruzione post-sisma e sarà così nelle Marche almeno per i prossimi venti anni – spiega –. È un mestiere faticoso sì, bisogna stare in ginocchio, fra la polvere, non ci sono orari. Ma dà anche molte soddisfazioni. Burocrazia e costi spesso scoraggiano noi piccoli imprenditori, per questoutile agevolare e semplificare le assunzioni".