De Laurentiis celebra un matrimonio in Brianza, allo sposo dice: “Non è che nascondi la tua juventinità?” (Di domenica 13 ottobre 2024) Il presidente del Napoli ha officiato la cerimonia in cui a pronunciare il fatidico sì sono stati Andrea D'Agostino (manager di Coca Cola, brand diventato sponsor della società partenopea) e Roberta Congiu. Fanpage.it - De Laurentiis celebra un matrimonio in Brianza, allo sposo dice: “Non è che nascondi la tua juventinità?” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il presidente del Napoli ha officiato la cerimonia in cui a pronunciare il fatidico sì sono stati Andrea D'Agostino (manager di Coca Cola, brand diventato sponsor della società partenopea) e Roberta Congiu.

De Laurentiis celebra un matrimonio e prende in giro lo sposo : «Non è che mi nascondi una latente juventinità?» - L'articolo De Laurentiis celebra un matrimonio e prende in giro lo sposo: «Non è che mi nascondi una latente juventinità?» sembra essere il primo su ilNapolista. Ormai al centro del palcoscenico c’è solo Conte. Il Corriere dello Sport riportato un video di De Laurentiis che prende in giro lo sposo facendo delle battute sulla sua presunta fede calcistica. (Ilnapolista.it)

Altamura celebra i 20 anni di De Laurentiis al Napoli : “Il vero colpo fu l’arrivo di Benitez” - Credo inoltre che, con un buon assemblamento, può anche lottare per qualcos’altro. “Qual è il suo miglior colpo di mercato dei vent’anni? L’ingaggio di Benitez è stato un crocevia. Se trovi una serie vincente di risultati, puoi rimanere in alto. E, cammin facendo, il Napoli può scrutare un orizzonte roseo”. (Napolipiu.com)

Il Napoli celebra 20 anni di presidenza De Laurentiis : dalla C1 allo Scudetto - VIDEO da brividi - Su X pubblicato un video nel quale viene ripercorso il grande cammino che dal 2004 ha portato fino ad oggi, dalla squadra in C1 fino allo Scudetto vinto nel 2023. Vent’anni colmi di una passione irresistibile e che continua a battere in tutti i cuori azzurri. La storia continua!“. Vent’anni colmi di una passione irresistibile e che continua a… pic. (Calcioweb.eu)