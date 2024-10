Liberoquotidiano.it - "Dammi qualcosa", il gesto di Manuel e la colluttazione: chi è davvero il "killer delle cuffie"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo 48 ore con il fiato sospeso, c'è stata la svolta. L'assassino diMastrapasqua sarebbe un ragazzo italiano di 19 anni (parrebbe chiamarsi Daniele), anche lui residente a Rozzano. Secondo le prime notizie è stato fermato poco prima13 di ieri dalla Polfer ad Alessandria, dove pare fosse arrivato a bordo di un treno partito da Milano. Pare che il presunto assassino fosse già stato individuato dai carabinieri, forse proprio per questo aveva tentato di allontanarsi con i mezzi pubblici cimentandosi in una fuga improbabile e disperata che avrebbe dovuto portarlo fuori dall'Italia. Nella serata di ieri, i militari lo hanno sentito nella caserma milanese di via della Moscova. Secondo le prime informazioni, si sarebbe diretto su un treno verso Alessandria quando per l'appunto è stato notato in stazione da agenti della Polfer che lo hanno controllato.