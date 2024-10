Blitz anti-pedopornografia: in manette 3 uomini, tra questi un prelato (Di domenica 13 ottobre 2024) Le indagini sono durate circa sei mesi ed hanno sfruttato l'azione di un "giustiziere" che avrebbe pubblicato dati personali riguardanti i frequentatori anonimi di siti e chat in cui era possibile reperire materiale pedopornografico L'articolo Blitz anti-pedopornografia: in manette 3 uomini, tra questi un prelato proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Blitz anti-pedopornografia: in manette 3 uomini, tra questi un prelato Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Le indagini sono durate circa sei mesi ed hanno sfruttato l'azione di un "giustiziere" che avrebbe pubblicato dati personali riguardi frequentatori anonimi di siti e chat in cui era possibile reperire materiale pedopornografico L'articolo: in, traunproviene da Il Difforme.

