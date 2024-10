Ballando con le stelle, nuovo scontro Lucarelli-Bruganelli (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ma che ti ho fatto? Cos'è questo atteggiamento?". Ancora scintille tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli oggi nella L'articolo Ballando con le stelle, nuovo scontro Lucarelli-Bruganelli proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Ballando con le stelle, nuovo scontro Lucarelli-Bruganelli Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ma che ti ho fatto? Cos'è questo atteggiamento?". Ancora scintille tra Soniae Selvaggiaoggi nella L'articolocon leproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Scintille tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le Stelle 2024” - Non avevi difficoltà a insultare tutti al Grande Fratello”. Selvaggia Lucarelli Risponde: “Ti Vedo Confusa” Durante la puntata, la tensione è salita nuovamente quando, dopo l’esibizione della Bruganelli, Lucarelli ha ribattuto: “Non mi interessa la lite, ma ti vedo confusa. Sonia Bruganelli Risponde: “Parliamo di Ballo, Non di Altro” La Bruganelli ha cercato di riportare ... (Spettacolo.periodicodaily.com)

Bruganelli a Lucarelli : “L’atteggiamento che hai avuto con il mio ex!” - poi Canino le dà della milionaria - co/wMJbuNedOK #BallandoConLeStelle — BICCY. Storico autore di Paolo Bonolis tira una frecciatina a Sonia Bruganelli https://t. . Ora invece se sono brutta non mi fanno passare più niente“. Non ha fatto alcun nome, ma l’allusione potrebbe essere stata chiara. Lo ha detto con gli occhi lucidi sottolineando come le persone che prima la lisciavano perché era la moglie di Paolo Bonolis, ora la ... (Biccy.it)

