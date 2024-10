Avellino-Casertana 5-0, goleada biancoverde al Partenio: terza vittoria consecutiva per i lupi (Di domenica 13 ottobre 2024) È un Avellino nuovo, ritrovato e brillante. La squadra di Raffaele Biancolino domina la Casertana allo Stadio Partenio-Lombardi, vince in goleada, sale a 13 punti in classifica e si assicura il terzo successo di fila, portando a quattro il numero di risultati positivi dalla promozione dell’ex Avellinotoday.it - Avellino-Casertana 5-0, goleada biancoverde al Partenio: terza vittoria consecutiva per i lupi Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) È unnuovo, ritrovato e brillante. La squadra di Raffaele Biancolino domina laallo Stadio-Lombardi, vince in, sale a 13 punti in classifica e si assicura il terzo successo di fila, portando a quattro il numero di risultati positivi dalla promozione dell’ex

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avellino-Casertana 5-0 - rossoblù da incubo e secondo ko di fila : brutta sconfitta al Partenio - La Casertana crolla al Partenio-Lombardi e subisce una pesantissima sconfitta. La squadra di Manuel Iori deve arrendersi all'Avellino che vince in goleada e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato. Per i rossoblù, che restano a quota otto punti dopo nove partite, arriva il secondo... (Casertanews.it)

LIVE – Avellino-Casertana 5-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - 45? Finisce qui il primo tempo, decisamente segnato. Derby infuocato quello dello stadio Partenio-Lombardi tra le due formazioni campane: non sono partite benissimo, anche se i lupi dopo il cambio di guida tecnica hanno ottenuto due vittorie, solo un successo invece per gli ospiti che si trovano dietro in classifica. (Sportface.it)

LIVE – Avellino-Casertana 4-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - Chi la spunterà? Fischio d’inizio fissato alle ore 19. E’ tempo di derby campano, è tempo di Avellino-Casertana, rivalità a mille ed esigenza di portar via i tre punti per migliorare la classifica. Non era facile. La diretta live di Avellino-Casertana, match valido per la nona giornata del girone C della Serie C 2024/2025. (Sportface.it)