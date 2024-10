Arte: la più grande collezione di arti decorative italiane all’asta a Parigi (Di domenica 13 ottobre 2024) Sotheby’s metterà all’asta la più grande collezione di arti decorative italiane mai apparsa sul mercato internazionale. Composta da 160 lotti, questa collezione epocale è stata raccolta nel corso di tre decenni da Gianni Giordano per la sua straordinaria villa situata tra i rinomati vigneti delle Langhe nella zona di Alba, in Piemonte (dove la famiglia Giordano iniziò a produrre vini nel 1900) . Emblema della sua passione per il collezionismo, Giordano ha parallelamente assemblato una ‘Kunstkammer’, considerata da coloro che hanno avuto il privilegio di vederla una delle più importanti in mani private. Le aste dei contenuti della sua villa segneranno la prima occasione in cui Giordano condividerà la sua collezione privata con il mondo, dopodiché il collezionista si dedicherà completamente alla sua ‘Kunstkammer’. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Sotheby’s metteràla piùdimai apparsa sul mercato internazionale. Composta da 160 lotti, questaepocale è stata raccolta nel corso di tre decenni da Gianni Giordano per la sua straordinaria villa situata tra i rinomati vigneti delle Langhe nella zona di Alba, in Piemonte (dove la famiglia Giordano iniziò a produrre vini nel 1900) . Emblema della sua passione per il collezionismo, Giordano ha parallelamente assemblato una ‘Kunstkammer’, considerata da coloro che hanno avuto il privilegio di vederla una delle più importanti in mani private. Le aste dei contenuti della sua villa segneranno la prima occasione in cui Giordano condividerà la suaprivata con il mondo, dopodiché il collezionista si dedicherà completamente alla sua ‘Kunstkammer’.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La nuova collezione invernale di Clips decreta il grande ritorno del gessato grigio in versione glam per il giorno - senza dimenticare gli outfit perfetti per essere la queen dell'eleganza durante le Feste 2024 - Understatement e allo stesso tempo vistoso, accarezza il fisico senza segnarlo. La camicia fluida in soffice tessuto perlato. Il tailleur tre pezzi formato da blazer, pantaloni ampi e gilet. Clips collezione Autunno-Inverno 2024/2025 ... (Iodonna.it)

New York - gli Anni 80 e un orologio quadrato. La nuova collezione è ispirata al grande street artist - simbolo di un'epoca e di una svolta rivoluzionaria nel mondo dell'arte - L’arte pop di Keith Haring, lo street-artist dei celebri “omini stilizzati” guarda le foto ... (Iodonna.it)

Siamo totally in love per la nuova collezione R.E.M. Beauty di Ariana Grande ispirata a Wicked - Tra i prodotti spiccano palette di ombretti, rossetti, fard, oli per labbra e trattamenti skincare come maschere contorno occhi e gocce idratanti. Ozdust Eyeshadow PaletteLa Ozdust Eyeshadow Palette è il gioiello della collezione, con dodici ombretti che richiamano i colori di Glinda ed Elphaba. (Metropolitanmagazine.it)