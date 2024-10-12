Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 13:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 12 : 30 - DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E SALARIA SEMPRE SUL RACCORDO MA IN CARREGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ANCHE SULL’AURELIA PER UN INCIDENTE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 11 : 30 - VIABILITÀ DEL 12 OTTOBRE 2024 ORE 11. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE ALTEZZA TUSCOLANA RESTANO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E SALARIA SEMPRE SUL RACCORDO MA IN CARREGIATA ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SU VIA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE TRA TIVOLI E VILLA ADRIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA IL ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 10 : 30 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO. VIABILITÀ DEL 12 OTTOBRE 2024 ORE 10. METRO C, PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA TRATTA SAN GIOVANNI -COLOSSEO, DAL 25 AL 27 OTTOBRE, DALLE ORE 20,30 LA LINEA C SARÀ INTEGRALMENTE SOSTITUITA DA NAVETTE BUS. (Romadailynews.it)
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