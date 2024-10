Ultime Notizie Roma del 12-10-2024 ore 16:10 (Di sabato 12 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno di avere lanciato un attacco missilistico contro una base dell’esercito israeliano vicino ad Haifa nel nord del paese ma nell’aria riportano i media israeliani non sono suonate le sirene ci sono segnalazioni di attacchi l’attacco israeliano all’uni file vogliamo sapere se è stata una scelta politica o di militari sul terreno aspettiamo risposte dall’inchiesta israeliana ha detto intervenendo alla festa del foglio il vicepremier è ministro degli Esteri Antonio tajani completo in Ucraina le truppe russe hanno attaccato ieri il centro di che zona nel sud del paese dove è scoppiato un violento incendio la risonanza o il capo dell’amministrazione militare dell’omonima regione persone sono rimaste ferite in mente i russi che stanotte hanno colpito la città Ucraina di zaporizzja fermano le autorità locali ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-10-2024 ore 16:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno di avere lanciato un attacco missilistico contro una base dell’esercito israeliano vicino ad Haifa nel nord del paese ma nell’aria riportano i media israeliani non sono suonate le sirene ci sono segnalazioni di attacchi l’attacco israeliano all’uni file vogliamo sapere se è stata una scelta politica o di militari sul terreno aspettiamo risposte dall’inchiesta israeliana ha detto intervenendo alla festa del foglio il vicepremier è ministro degli Esteri Antonio tajani completo in Ucraina le truppe russe hanno attaccato ieri il centro di che zona nel sud del paese dove è scoppiato un violento incendio la risonanza o il capo dell’amministrazione militare dell’omonima regione persone sono rimaste ferite in mente i russi che stanotte hanno colpito la città Ucraina di zaporizzja fermano le autorità locali ...

