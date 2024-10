Ilrestodelcarlino.it - Tassista graffiato al volto. Denunciata una 41enne

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ha avuto una discussione con un taxista, per futili motivi, con il diverbio che si è ben presto trasformato in violenza. Protagonista una donna di 41 anni, residente a Reggio, che ha aggredito l’autista, graffiandolo al. Per lei è scattata la denuncia per lesioni personali, che i carabinieri hanno inoltrato all’autorità giudiziaria. È accaduto verso le 8 dello scorso 11 settembre. Il taxista ha raggiunto il luogo della chiamata – effettuata da terze persone – per trasportare la, apparsa in stato di ebbrezza alcolica, alla destinazione desiderata. Ma all’arrivo si è accesa una discussione che ha portato la donna a versare volontariamente dell’acqua nell’abitacolo della vettura, danneggiando il dispositivo Pos. Poco dopo è arrivato il compagno della donna per provvedere al pagamento della corsa.