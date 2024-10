Tajani, i soldati italiani in Libano non si toccano (Di sabato 12 ottobre 2024) "Una cosa è certa: i soldati italiani non si toccano. Sono lì per portare la pace". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando in video conferenza all'assemblea dei Giovani industriali in corso a Capri, commentando gli attacchi alla missione Unifil in Libano. Quotidiano.net - Tajani, i soldati italiani in Libano non si toccano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) "Una cosa è certa: inon si. Sono lì per portare la pace". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, parlando in video conferenza all'assemblea dei Giovani industriali in corso a Capri, commentando gli attacchi alla missione Unifil in

