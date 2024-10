Suora ai domiciliari, il Vescovo: “Capisco il biasimo e lo sconcerto” (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Comprendo lo sconcerto e il biasimo che la penosa vicenda suscita, ma le trasgressioni dei singoli non possono offuscare l’immagine e la missione della Chiesa”. Il Vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, monsignor Sergio Melillo, si rivolge così, in una lettera aperta ai sacerdoti e alla comunità dei fedeli dopo l’arresto, ai domiciliari di suor Bernadette, superiora dell’Ordine dello Spirito Santo, accusata di aver rubato e venduto preziosi ex voto sottratti a diverse chiese. Dopo aver sottolineato l’apprezzamento “per la professionalità con cui sono state svolte le indagini”, monsignor Melillo confida che “nel rispetto della presunzione di innocenza, la giustizia segua il suo corso e sanzioni chi accerterà di aver commesso gli illeciti”. Anteprima24.it - Suora ai domiciliari, il Vescovo: “Capisco il biasimo e lo sconcerto” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Comprendo loe ilche la penosa vicenda suscita, ma le trasgressioni dei singoli non possono offuscare l’immagine e la missione della Chiesa”. Ildella diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, monsignor Sergio Melillo, si rivolge così, in una lettera aperta ai sacerdoti e alla comunità dei fedeli dopo l’arresto, aidi suor Bernadette, superiora dell’Ordine dello Spirito Santo, accusata di aver rubato e venduto preziosi ex voto sottratti a diverse chiese. Dopo aver sottolineato l’apprezzamento “per la professionalità con cui sono state svolte le indagini”, monsignor Melillo confida che “nel rispetto della presunzione di innocenza, la giustizia segua il suo corso e sanzioni chi accerterà di aver commesso gli illeciti”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oro rubato, il vescovo: trasgressioni dei singoli non offuscano missione Chiesa - Si riporta il comunicato del vescovo di Ariano Sergio Melillo: Il Vescovo prende atto degli sviluppi delle indagini preliminari sui furti di ex voto consumati in danno della Diocesi, per come, con chi ... (irpinianews.it)

Sposi Ior licenziati, dipendenti della Santa Sede in rivolta: «Decisione oltre ogni diritto umano» - Il licenziamento dei due dipendenti vaticani per essersi uniti in matrimonio ha innescato un terremoto al di là del Tevere. Nella storia moderna del piccolo stato pontificio non ... (ilmessaggero.it)

Università: Scalfarotto, 'attacchi maggioranza a Roma3 fanno male a democrazia' - Roma, 2 ott. (Adnkronos) - “È preoccupante che ci sia una parte politica che pretende di piegare l’oggettività della scienza a questioni ideologiche. Sapere cosa succede nella realtà con gli occhi pra ... (lanuovasardegna.it)