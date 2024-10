"Sistema moda, la crisi è profonda" (Di sabato 12 ottobre 2024) "Purtroppo, è ormai palese che una generale crisi della moda, abbia colpito pure il settore conciario e calzaturiero". Lo afferma Elena Meini (nella foto), capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Toscana. "Di fronte a difficoltà sempre più crescenti, posti di lavoro a rischio ed aziende che chiudono, troviamo stucchevole il proliferarsi di convegni ed incontri, scambi di accuse, interrogazioni parlamentari che, vengono apparecchiati ad arte per fare una classica quanto improduttiva propaganda di parte" spiega Meini . "Ecco, alla Lega ed alla sottoscritta non piacciono questi metodi che sono una sorta di fiera delle vanità ma riteniamo, invece, doveroso e veramente costruttivo unire le forze, a tutti i livelli istituzionali ed aiutare davvero questo comparto che è vitale per l’intera zona". Lanazione.it - "Sistema moda, la crisi è profonda" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Purtroppo, è ormai palese che una generaledella, abbia colpito pure il settore conciario e calzaturiero". Lo afferma Elena Meini (nella foto), capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Toscana. "Di fronte a difficoltà sempre più crescenti, posti di lavoro a rischio ed aziende che chiudono, troviamo stucchevole il proliferarsi di convegni ed incontri, scambi di accuse, interrogazioni parlamentari che, vengono apparecchiati ad arte per fare una classica quanto improduttiva propaganda di parte" spiega Meini . "Ecco, alla Lega ed alla sottoscritta non piacciono questi metodi che sono una sorta di fiera delle vanità ma riteniamo, invece, doveroso e veramente costruttivo unire le forze, a tutti i livelli istituzionali ed aiutare davvero questo comparto che è vitale per l’intera zona".

