Scienza e fantascienza si incontrano: Luca Parmitano e l’avventura con Nathan Never, supereroe dei fumetti (Di sabato 12 ottobre 2024) Milano, 12 ottobre 2024 – Scienza e fantaScienza si sono incontrate, questa mattina, a Milano. È successo all’evento “Sinergie Cosmiche”, organizzato nell’auditorium del Museo della Scienza e Tecnologia (e dove, se no?), con ospite d’eccezione Luca Parmitano. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha raccontato la sua avventura nel mondo del fumetto accanto a Nathan Never, personaggio pubblicato da Sergio Bonelli Editore. Milano 12102024 Museo Scienza Luca Parmitano fumetto Bonelli foto ANSA SALMOIRAGO I due si sono conosciuti nel 2019, tra le pagine del volume intitolato Stazione Spaziale Internazionale, realizzato da Sergio Bonelli Editore in collaborazione con ESA. Ilgiorno.it - Scienza e fantascienza si incontrano: Luca Parmitano e l’avventura con Nathan Never, supereroe dei fumetti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Milano, 12 ottobre 2024 –e fantasi sono incontrate, questa mattina, a Milano. È successo all’evento “Sinergie Cosmiche”, organizzato nell’auditorium del Museo dellae Tecnologia (e dove, se no?), con ospite d’eccezione. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha raccontato la sua avventura nel mondo del fumetto accanto a, personaggio pubblicato da Sergio Bonelli Editore. Milano 12102024 Museofumetto Bonelli foto ANSA SALMOIRAGO I due si sono conosciuti nel 2019, tra le pagine del volume intitolato Stazione Spaziale Internazionale, realizzato da Sergio Bonelli Editore in collaborazione con ESA.

