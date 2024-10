Metropolitanmagazine.it - SBK Estoril, Razgatlioglu Razgatlioglu vince Gara 1 e torna in pole

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) La primadell’undicesimo round WorldSBK dell’è durata solo cinque giri, quelli necessari a Toprakper portarsi in testa alla. Da li in poi non c’è stata più storia, anche perché alle sue spalle alcuni dei suoi avversari si sono autoeliminati con scivolate che li hanno esclusi dalla, a iniziare da Alvaro Bautista Alla partenza su pista asciutta ma con incognita pioggia,è stato molto circospetto, ma quando il gruppo si è allungato ha superato di slancio Petrucci, Rea e Locatelli scappando via come piace a lui. Adesso le vittorie sono 16 in questa folgorante prima annata con la M1000RR, il totale sale a 55. Bulega resiste Nicolò Bulega ha salvato il secondo posto in una corsa piena di insidie. Lo svantaggio dalla vetta sale a -44 punti, per chiudere i giochi in anticipo Toprak dovrebbe guadagnarne 18 da qui a domenica pomeriggio.