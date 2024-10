Salvini: Tavares si vergogni e si scusi (Di sabato 12 ottobre 2024) 11.50 "L'Ad di Stellantis dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa". Così il vicepremier Salvini, dopo l'audizione di Tavares in Parlamento. "La dirigenza di Stellantis dovrebbe chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, agli italiani e alla storia dell'auto italiana. Non è più in condizione di chiedere niente per come hanno mal gestito e mal amministrato un'azienda storica italiana", dice Salvini. E aggiunge: "Il settore è in crisi anche per colpa sua". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 11.50 "L'Ad di Stellantis dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa". Così il vicepremier, dopo l'audizione diin Parlamento. "La dirigenza di Stellantis dovrebbe chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, agli italiani e alla storia dell'auto italiana. Non è più in condizione di chiedere niente per come hanno mal gestito e mal amministrato un'azienda storica italiana", dice. E aggiunge: "Il settore è in crisi anche per colpa sua".

