Paulo Dybale e Venom: The Last Dance per uno spot promozionale (Di sabato 12 ottobre 2024) Il calciatore argentino "Paulo Dybala" ha partecipato ad una campagna promozionale legata a Venom: The Last Dance. Il nuovo film Marvel/Sony uscirà nelle sale italiane a partire dal 24 ottobre. Sony Pictures Italia per l'occasione ha stretto un accordo pubblicitario con il famoso calciatore della Roma per promuovere l'evento cinematografico. Paulo Dybala, infatti, nel video che vi proponiamo qui di seguito si mostra come "Eddie Brock" sfoggiando per le strade della capitale la sua famosa esultanza "Dybala Mask", ma anche una trasformazione in Venom. Il video, ovviamente, apre quella che si prevede come una intensa campagna promozionale che porterà in Italia Venom: The Last Dance, tra i film più attesi di quest'ultima parte del 2024. Venom: The Last Dance e le note di produzione Il film è stato diretto da Kelly Marcel, co-sceneggiatrice dei primi due capitoli.

