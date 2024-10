On the Edge (2022) come finisce: chi è Leo, spiegazione del finale (Di sabato 12 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 12 Ottobre 2024 1:10 pm by Redazione On the Edge è un film thriller psicologico belga-franco-spagnolo del 2022 con protagonisti Antonio de la Torre, Marine Vacth e Olivier Gourmet. La trama della pellicola, diretta da Giordano Gederlini, ruota intorno a Leo, un macchinista spagnolo di metropolitana a Bruxelles. Quest’ultimo assiste alla morte di suo figlio Hugo, sui binari, e poi scopre che il ragazzo era finito in mezzo a un brutto giro. Così Leo inizia a fare delle indagini sulle conoscenze del figlio, cercando di capire cosa possa essere accaduto. Il film va in onda su Rai 4 alle ore 21.20 il 12 ottobre 2024 e il 18 ottobre alle 23.25. Latuafonte.com - On the Edge (2022) come finisce: chi è Leo, spiegazione del finale Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 12 Ottobre 2024 1:10 pm by Redazione On theè un film thriller psicologico belga-franco-spagnolo delcon protagonisti Antonio de la Torre, Marine Vacth e Olivier Gourmet. La trama della pellicola, diretta da Giordano Gederlini, ruota intorno a Leo, un macchinista spagnolo di metropolitana a Bruxelles. Quest’ultimo assiste alla morte di suo figlio Hugo, sui binari, e poi scopre che il ragazzo era finito in mezzo a un brutto giro. Così Leo inizia a fare delle indagini sulle conoscenze del figlio, cercando di capire cosa possa essere accaduto. Il film va in onda su Rai 4 alle ore 21.20 il 12 ottobre 2024 e il 18 ottobre alle 23.25.

