Agi.it - Morto a Palermo don Ribaudo, chiese ai mafiosi di convertirsi

(Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Èa 80 anni don Giacomo, per decenni parroco della Magione, nel cuore antico di, e poi ai Decollati, nel difficile quartiere della Guadagna. Era sacerdote da circa sessanta anni, non esattamente un prete da sacrestia e non poteva esserlo del resto, considerato il suo percorso, soprattutto la sua storia alla Magione, dentro un territorio dalle grandi contraddizioni, dove ha prosperato una mafia antica e brutale, ma anche il germe dell'antimafia dei fatti e dei palazzi di giustizia che, pur tra veleni, assestava colpi memorabili ai clan. In queste strade, infatti, si sono conosciuti da ragazzini Paolo Borsellino, figlio del farmacista di via Vetreria, e Giovanni Falcone, che abitava a due passi.