Quotidiano.net - Maxi sequestro a una società di cerimonie nel Napoletano: matrimoni da sogno senza (apparenti) profitti

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) Napoli, 12 ottobre 2024 -in una struttura da, tutto perfetto tranne un particolare: chi la gestisce non pagava le tasse. È stato sequestrato più di un milione di euro allache gestisce un’importante location perad Acerra, nel. Ilpreventivo, che ammonta a un milione e 300mila euro, è scattato anche per il rappresentante legale e del gestore di fatto dell'azienda per il reato di dichiarazione infedele. Sigilli anche su unità immobiliari e terreni in provincia di Napoli e Brindisi.da sogni(apparente) profitto Tutto è iniziato con una verifica fiscale eseguita dai finanzieri della Compagnia di Casalnuovo di Napoli.