Lunghe liste d’attesa e carenza di personale: "Troppe criticità" (Di sabato 12 ottobre 2024) Un quadro ben poco rassicurante della situazione della sanità in Lombardia, disegnato a partire dalle Lunghe lista d’attesa, che portano molte persone a rinunciare alle cure, per arrivare alla carenza del personale e agli stipendi che, rispetto ad altre nazioni europee, non sono più adeguati: di questo hanno dibattuto, a Villa Jucker, i diversi attori del settore a partire dai dati messi in evidenza dal coordinatore Uil Legnano, Luigi Tripodi (nella foto), divulgati da Crea Sanità, Centro per la ricerca economica applicata in Sanità, e che vedono il Veneto al 1° posto e la Calabria all’ultimo, oltre a raccontare di una regione Lombardia all’11° posto a livello nazionale per indice di performance socio sanitarie. Ilgiorno.it - Lunghe liste d’attesa e carenza di personale: "Troppe criticità" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un quadro ben poco rassicurante della situazione della sanità in Lombardia, disegnato a partire dallelista, che portano molte persone a rinunciare alle cure, per arrivare alladele agli stipendi che, rispetto ad altre nazioni europee, non sono più adeguati: di questo hanno dibattuto, a Villa Jucker, i diversi attori del settore a partire dai dati messi in evidenza dal coordinatore Uil Legnano, Luigi Tripodi (nella foto), divulgati da Crea Sanità, Centro per la ricerca economica applicata in Sanità, e che vedono il Veneto al 1° posto e la Calabria all’ultimo, oltre a raccontare di una regione Lombardia all’11° posto a livello nazionale per indice di performance socio sanitarie.

